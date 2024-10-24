ممثل منظمة الصحة العالمية السابق بمصر: الحياة الصحية تبدأ من المنزل

كتبت - مرام محمد

قالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية السابق في مصر، إن من المهم علينا كمجتمعات أن نبني نحن أنفسنا حتى نصل إلى النجاح، مشيرة إلى أن الحياة بشكل صحي دون مشاكل صحية، مثل الاضطرابات الذهنية أو السمنة تبدأ من المنزل.

جاءت تصريحات الدكتورة نعيمة القصير، اليوم الخميس، خلال مشاركتها في جلسات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (24PHDC) تحت عنوان "التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام"، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويعقد المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (24PHDC)، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتعاون مع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، فى إطار المشروع القومي للتنمية البشرية، والمبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وتضم الموضوعات الرئيسية التي تتناولها جلسات المؤتمر بنسخته الثانية بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة (التحديات الديموغرافية: الشيخوخة والهجرة والتوزيع السكاني، الصحة العامة: من الوقاية إلى التنبؤ - نحو الصحة المستدامة، الصحة الإنجابية: الاستثمار في المستقبل لتحقيق الازدهار للأجيال القادمة، الشمول الاقتصادي وريادة الأعمال: تمكين المرأة والشباب، الصحة النفسية حق للجميع لتعزيز التنمية البشرية).