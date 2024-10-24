اليوم السابع
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الخميس، 24 أكتوبر 2024 03:29 م
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مصرع 4 وإصابة 11 آخرين فى حادث تصادم ميكروباص مع سيارة نصف نقل بالغربية

الخميس، 24 أكتوبر 2024 03:03 م
مصرع 4 وإصابة 11 آخرين فى حادث تصادم ميكروباص مع سيارة نصف نقل بالغربية حادث تصادم -أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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لقى 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 11 آخرين بإصابات وجروح متفرقة، إثر تصادم سيارة نصف نقل بسيارة ميكروباص على طريق "بسيون - دسوق" كانوا فى طريقهم لحضور مولد سيدى إبراهيم الدسوقي بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقل الجثث والمصابين للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق  بسيون _ دسوق، وانتقلت عدد من سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين تصادم سيارة نصف نقل بأخرى ميكروباص، نتج عنه مصرع 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين بإصابات وجروح متفرقة، وتم نقل المصابين للمستشفي ورفع آثار الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.







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