مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين فى حادث انفجار بمصنع بمدينة بولونيا الإيطالية

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لقى شخصان مصرعهما وأصيب 11 آخرون فى حادث انفجار بمصنع بمدينة بولونيا الإيطالية، الذى تسبب فى انهيار جزء من المستودع وتحطم الزجاج.

وهرع رجال الإطفاء وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الانفجار نجم عن ضغوط زائدة فى ضاغط هواء، وجارى استكمال التحقيقات لمعرفة سبب الحادث.

وفى سياق متصل، أوضحت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية أن نقابات عمالية أعلنت إضرابا غدا /الجمعة/ بمدينة بولونيا بهدف الدعوة إلى المزيد من إجراءات الحماية للعاملين فى هذا القطاع.