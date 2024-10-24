مؤسسة الفتيات بالعجوزة تشارك فى معرض الزهور بالقاهرة

كتب مدحت وهبة

شاركت عدد من فتيات مؤسسة الفتيات بالعجوزة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي في معرض الزهور الذي يقام بالزمالك، ويستمر حتي العاشر من نوفمبر المقبل، حيث تعرض الفتيات في المعرض منتجات الأقسام المهنية بالمؤسسة من خزف، وتريكو، وخياطة، وتطريز، وهاند ميد، وكروشيه، وسط إقبال من المترددين على المعرض على منتجات الفتيات.

وزار رامي عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للعلاقات العامة والمراسم وتنظيم المؤتمرات والمعارض، جناح المؤسسة والمعروضات التي تقدمها الفتيات، مؤكداً دعم الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي للفتيات، وحرصها على متابعة منتجاتهم ومعروضاتهم، والعمل على تسويقها.

جدير بالذكر أن مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة تحرص على مشاركة مؤسسات الرعاية بالجيزة في عدد من المعارض لتسويق منتجات الأبناء والفتيات في تلك المعارض.



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