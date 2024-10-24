كندا ترفض دعوات إسرائيلية متطرفة لإقامة مستوطنات في غزة

وكالات

أعلنت الحكومة الكندية، الأربعاء، رفضها الدعوات الأخيرة التي أطلقها بعض كبار الوزراء الإسرائيليين لإعادة بناء المستوطنات في قطاع غزة.

وأفادت وزارة الخارجية في بيان، أن "الخطابات التحريضية" للوزراء الإسرائيليين في هذا الاتجاه تقوض احتمالات السلام الدائم.

وذكرت وزارة الخارجية الكندية أن أوتاوا تعارض بشدة إعادة بناء المستوطنات في قطاع غزة.

وأضافت "أن مثل هذه الخطابات التحريضية تقوض آفاق السلام الدائم، وسوف نقف دائمًا إلى جانب الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني في حقهما في العيش في سلام وأمن وكرامة.



يذكر أن وزراء متطرفين في إسرائيل نظموا الاثنين الماضي، مؤتمرا على حدود غزة حضره العديد من الوزراء وأعضاء الكنيست مطالبين ببناء مستوطنات جديدة في قطاع غزة.



ودعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، إلى إخلاء غزة من الفلسطينيين وإنشاء مستوطنات جديدة فيها.