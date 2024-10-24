ضبط عامل خردة متهم بحرق مخزن والده لطرده من المنزل بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط عامل بالخردة؛ لاتهامه بإشعال النيران في حظيرة مواشي ومخزن خردة مملوك لوالده إثر خلافات بينهما بمركز أبو كبير.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في حظيرة مواشي بناحية عزبة الأباظية بمركز أبو كبير وامتداد النيران لمخزن خردة بدون ترخيص.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ وتم الدفع بسيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

وتبين من التحريات نشوب الحريق في حظيرة خالية من المواشي وأن النيران امتدت للمخزن المشيد على مساحة 8 قراريط ملك المدعو "وليد ع" 53 عاما، تاجر خردة، فيما أتت النيران على الحظيرة ومحتويات المخزن من الخردة، وبسؤال صاحب المخزن اتهم نجله "حسين" 25 عاما، عامل خردة ومقيم بدائرة مركز السنبلاوين، بإشعال النيران بسبب خلافات سابقة بينهما بعدما سبق وطرده من المنزل.

تم ضبط المتهم وتحرر عن ذلك المحضر رقم 18307 جنح أبو كبير لسنة 2024، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وقررت حبسه أربعة أيام.