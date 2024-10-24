اليوم السابع
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ضبط المتهم بفك القنوات الفضائية المشفرة

الخميس، 24 أكتوبر 2024 12:37 م
ضبط المتهم بفك القنوات الفضائية المشفرة المتهم
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك محل - كائن بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة) ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المحل المشار إليه وأمكن ضبط (المذكور).. وعثر بداخل المحل على (20 جهاز ريسفير ماركات مختلفة ومجهزين لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة - قطعتى LAN لفك تشفير القنوات الفضائية المشفرة "بدون ترخيص") .

 







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