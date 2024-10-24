ضبط المتهم بانتحال صفة شرطى للنصب على المواطنين بأوسيم

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على المتهم بانتحال صفة رجل شرطة والنصب على عدد من المواطنين في أوسيم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.



وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد تورط عاطل في النصب على عدد من المواطنين في أوسيم، بواسطة انتحاله صفة رجل شرطة، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، فتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.