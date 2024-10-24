صندوق النقد: تقديرات سموتريش لعجز إسرائيل المالى فى ظل حرب غزة غير دقيقة

رام الله (أ ش أ)

أكد صندوق النقد الدولى، أن تقديرات وزير المالية الإسرائيلى بتسلئيل سموتريتش بشأن العجز المالى الإسرائيلى فى ظل الحرب على غزة غير دقيقة.

وفي توقعات محدثة تم الكشف عنها في الاجتماع السنوى لصندوق النقد الدولى فى واشنطن، توقع الاقتصاديون وجود عجز كبير فى ميزانية إسرائيل هذا العام يصل إلى حوالي 9% من ناتجها المحلى الإجمالى – وعجز بنسبة 5.4% في عام 2025.

وكان قد توقع سموتريتش خلال الأشهر الماضية، أن وزارته ستتمكن من خفض العجز ليعود ضمن الهدف المحدد بـ 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام الجاري 2024، إلا أن بيانات وزارة المالية الإسرائيلية مطلع أكتوبر الجاري، كشفت عن ارتفاع العجز المالي الإسرائيلي مرة أخرى للشهر الثامن عشر على التوالي، بعد أن كان قد وصل إلى صفر في مارس 2023.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي في وقت سابق، أن معدل التضخم في إسرائيل واصل الارتفاع وأصبحت تكلفة الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة الأكثر كلفة بين جميع الحروب الإسرائيلية السابقة، إذ تشير تقديرات سابقة أن تكلفة الحرب بلغت ما يقدر بنحو 78.3 مليار شيكل منذ بداية عام 2024 و103.4 مليار شيكل منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023.

وترجع تكاليف الحرب الباهظة إلى دفاعات القبة الحديدية الجوية وتعبئة القوات على نطاق واسع وحملات القصف المكثفة خاصة في غزة وجنوب لبنان.

وكانت وكالات التصنيف الائتماني قد خفضت تصنيف إسرائيل الائتماني بسبب تزايد المخاطر الأمنية واستمرار الحرب في غزة وجنوب لبنان.