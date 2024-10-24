زوجة تلاحق زوجها بدعوى طلاق للضرر بعد اكتشافها صدور أحكام ضده بالحبس

كتبت أسماء شلبى

لاحقت زوجة زوجها، بدعوي طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته فيها بالتحايل والتسبب لها بضرر مادي ومعنوي، بعد أن اكتشفت إخفائه معلومات خاصة بسجله الجنائي، وأنه نصاب وصادر ضده أكثر من 14 حكم حبس، لتؤكد الزوجة:" زوجي بعد شهرين من الزواج اختفي، واكتشفت أنه هرب خوفا من الديون المتراكمة عليه، وللأسف علمت أنه له سجل جنائي وملاحق بالقضايا".

وقالت الزوجة، "لم أتخيل أن تتقلب حياتي رأسا علي عقب بسبب زواجي بمن أحببته، خدعني بالغش والتدليس حتي أتزوج منه، وسرق مصوغاتي التي اشترتها لى عائلتي والمصوغات التي منحها لي وأختفي، وطالبت بالطلاق منه بعد أن قدمت مستندات تفيد تزويره في أوراق رسمية لخداعي وسرقته وملاحقته بقضايا بسبب جرائم الاختلاس والسرقة والابتزاز".

وتابعت، " أصبحت حياتي جحيم بسبب تصرفاته الجنونية، فكنت أخشي الخروج من منزل عائلتي بسبب تهديداته لي، بعد أن رفض مساومته لي، وطالبته برد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ومصوغاتي التي بددها".

والطلاق للضرر يشمل 8 حالات، الطلاق للضرر لسوء العشرة، والطلاق للضرر للزواج بأخرى، والطلاق للضرر للضرب، والطلاق للضرر للهجر، والطلاق للضرر للسب والقذف، والطلاق للضرر لسجن الزوج، والطلاق للضرر لغياب الزوج، والطلاق للضرر لعدم الانفاق.