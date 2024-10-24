رئيس جامعة دمنهور يفتتح ورشة عمل «المبيدات والصادرات الزراعية المصرية» بحضور محافظ البحيرة

تحت رعاية الأستاذ الدكتور / إلهامي ترابيس - رئيس جامعة دمنهور، الأستاذ الدكتورة / هدى متولي - عميد كلية الزراعة، الأستاذ الدكتور / محمد عبد المجيد ـ رئيس لجنة المبيدات و الآفات الزراعية، وحضور الدكتورة / جاكلين عازر - محافظ البحيرة، ونخبة من الخبراء والمختصين بمجال الزراعة، افتتحت اليوم الخميس الموافق ٢٤ أكتوبر ورشة عمل (المبيدات والصادرات الزراعية المصرية)، بالتعاون بين كلية الزراعة جامعة دمنهور ولجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة و استصلاح الأراضي.





رئيس جامعة دمنهور يعرب عن سعادته بتنظيم ورشة عمل "المبيدات والصادرات الزراعية المصرية" على أرض محافظة البحيرة عاصمة مصر الزراعية

استهل رئيس جامعة دمنهور كلمته بالترحيب بالدكتورة / جاكلين عازر، والأستاذ الدكتور / محمد عبد المجيد، والحضور الكريم، معربا عن سعادته بتعاون كلية الزراعة جامعة دمنهور ولجنة المبيدات والآفات الزراعية لتنظيم هذه الورشة على أرض محافظة البحيرة "عاصمة مصر الزراعية"، مشيراً إلى أن هذا اللقاء اليوم يؤكد على أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية؛ سعياً إلى تحقيق التنمية المستدامة لقطاع الزراعة في مصر.





ترابيس يؤكد حرص جامعة دمنهور تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تساهم في تطوير القطاع الزراعي المصري

خلال كلمته أكد ترابيس حرص جامعة دمنهور في إطار دورها الريادي في مجال البحث العلمي والتعليم الزراعي، ممثلاً في كلية الزراعة على تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تساهم في تطوير القطاع الزراعي المصري، والتي تمثل منصة مثالية لتبادل الخبرات والأفكار بين الباحثين والمختصين في مجال المبيدات الزراعية، بهدف وضع تصورات مستقبلية لتطوير هذا القطاع الحيوي، وتحقيق التوازن بين الأمن الغذائي والحفاظ على البيئة وصحة الإنسان، وذلك تزامناً مع المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان التي تهدف إلى الاستثمار في رأس المال البشري، و تطوير كافة الخدمات في جميع المجالات، لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر2030.

من جانبها أعربت الدكتورة جاكلين عازر عن بالغ سعادتها بالمشاركة في ورشة عمل المبيدات والصادرات الزراعية المصرية، و تواجدها بين كوكبة من ألمع الخبراء والمختصين في هذا المجال، مؤكدة على دور هذا التجمع في إثراء الحوار العلمي والمساهمة فى تقديم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه قطاع الزراعة.

هذا وقد أشاد الأستاذ الدكتورمحمد عبد المجيد ـ رئيس لجنة المبيدات و الآفات الزراعية، بالتنظيم الرائع وحسن الاستقبال وكرم الضيافة، معرباً عن سعادته بالتعاون مع جامعة دمنهور ، مشيداً بأهمية الموضوعات والمحاور التي ستتناولها ورشة العمل ودورها في المساهمة في تطوير القطاع الزراعي المصري، املأ في أن تخرج ورشة العمل بتوصيات تساهم في زيادة الصادرات الزراعية المصرية والتغلب على التحديات التي تواجهها.

وفي كلمتها رحبت الأستاذ الدكتورة هدى متولي - عميد كلية الزراعة بالحضور الكريم، مقدمة الشكر لرئيس جامعة دمنهور على دعمه الدائم، ومحافظ البحيرة على تشريفها بالحضور، وواصلت الشكر لرئيس لجنة المبيدات والآفات الزراعية على التعاون المثمر بين كلية الزراعة واللجنة، و إسهاماتهم الخلاقة في النهوض بالإنتاج الزراعي المصري للوفاء بالاحتياجات المحلية وتصدير المنتجات الزراعية ذات السمعة العالمية دعماً للاقتصاد القومي.

جدير بالذكر أن ورشة العمل تستهدف الفئات المختلفة من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، طلاب الدراسات العليا و البكالوريوس، الباحثين بالمراكز البحثية، أعضاء المجتمع المدني من أصحاب ومديري الشركات.