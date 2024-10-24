رئيس جامعة الأزهر يتفقد الإسكان الطلابى بدمياط ويوجه بتوفير الاحتياجات الأساسية

كتب لؤى على

قام الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر ، بجولة تفقدية لمحافظة دمياط تفقد خلالها المدينة الجامعية للطلاب والطالبات، ووقف رئيس الجامعة على سير العمل بالمدينة، وشدد على الاهتمام بالنظافة وطالب بالرقابة والمتابعة على مدار الساعة، وذلك فى حضور الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة لقطاع الوجه البحري، ومحمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة.

وتفقد رئيس الجامعة مطبخ المدينة الجامعية وتابع عملية طهي الطعام كما تفقد مخزن التغذية وقام بمراجعة تواريخ الصلاحية للمواد الغذائية ووجه بتوفير أفضل المواد الغذائية للمدن الجامعية؛ حرصًا على الصحة العامة للطلاب.

وفي ختام جولته وجه رئيس الجامعة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والصيانة ورفع الكفاءة بالعمارات السكنية حتى يتسنى استيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب والطالبات للسكن بـ المدينة الجامعية.

وطالب رئيس الجامعة بتوفير الاحتياجات الأساسية التي تحتاجها المدينة الجامعية بدمياط بالأمر المباشر؛ جاء ذلك بحضور الدكتور راشد محمد راشد، عميد كلية طب بنين، والدكتور محمد عبد العال، عميد كلية طب البنات، والدكتور عصام طمان، وكيل كلية طب بنين الأزهر بدمياط للدراسات العليا والبحوث.