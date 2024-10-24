حملة هاريس تصعد هجومها على جيل ستاين وتركز على علاقتها ببوتين

وكالات

أطلقت حملة المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس ثاني إعلاناتها الموجهة ضد مرشحة حزب الخضر للرئاسة جيل ستاين، وحذرت فيه من أن التصويت لستاين هو تصويت لمنافسها الجمهوري دونالد ترمب.

وقالت CNN إن الإعلان يعكس مخاوف الديمقراطيين من احتمال أن تلعب الأصوات التي تذهب لمرشحي الأحزاب الثالثة، دور المفسد في الانتخابات، وأن تسحب الأصوات من هاريس، وتؤدي لخسارتها للولايات المتأرجحة.

وبدأ بث الإعلان المشترك بين الحملة واللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي الثلاثاء، في ولايات ويسكونسن، وبنسلفانيا وميشيجان.

ويأتي هذا الإعلان، ليتبع إعلاناً آخر ضد ستاين في الولايات الثلاث، وتكلف 80 ألف دولار لإذاعته.

وتهدد ستاين فرص هاريس في ولاية ميشيجان التي تضم أكبر جالية عربية ومسلمة ناقمة على تعامل إدارة جو بايدن مع حرب غزة، ودعمه لإسرائيل وأظهر استطلاع أن نسبة كبيرة منهم تخطط للتصويت لجيل ستاين.