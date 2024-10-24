حبس المتهم بقتل شاب فى مشاجرة بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قررت النيابة العامة بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية حبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل شاب إثر مشاجرة بينهما بناحية المنشية الجديدة بمركز أبو كبير.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو كبير المركزي بوصول "إبراهيم ف" 30 عاما، مقيم بمركز أبو كبير، مصابا بجرح قطعي بالفخذ الأيسر وجرح آخر بالفخذ الأيمن، وتوفى فور وصوله متأثرا بإصابته، فيما تم التحفظ على الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تبين من التحريات الأولية نشوب مشادة بين المجني عليه وبين المتهم "محمد ع" 36 عاما، مقيم بمركز أبو كبير، وذلك بناحية منطقة المنشية الجديدة بمركز أبو كبير، وتطور الأمر إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض "سكين" أودى بحياته.

تم ضبط المتهم وتحرر عن ذلك المحضر رقم 18305 جنح أبو كبير لسنة 2024، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.