جنوب أفريقيا تعتزم تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة دخول أراضيها لدول بريكس

بريتوريا (أ ش أ)

أعلنت جنوب أفريقيا عزمها تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة دخول أراضيها للمسافرين من الهند والصين، وذلك بهدف جذب المزيد من الزوار من الدولتين كجزء من جهود تعزيز السياحة خاصة من الوافدين من دول مجموعة بريكس.

وذكر تلفزيون "بريكس" اليوم الخميس، أن جنوب أفريقيا تخطط لتطبيق نظام جديد للتنسيق مع منظمي الرحلات السياحية الموثوق بهم في يناير القادم والذي من شأنه تسهيل عملية دخول السياح من هاتين الدولتين الرئيسيتين بمجموعة بريكس.

بدوره، أكد وزير الشئون الداخلية في جنوب أفريقيا ليون شرايبر أن النظام الجديد سيخفف من الأعباء الإدارية التي كانت تعيق السفر إلى البلاد في الماضي، موضحا أنها ستسمح لمنظمي الرحلات السياحية المعتمدين بالإشراف على المجموعات السياحية القادمة من الهند والصين.

يشار إلى أنه في عام 2023، وصل حوالي 80 ألف سائح من الهند بينما وصل 37 ألف فقط من الصين وفقا لإحصاءات جنوب أفريقيا.