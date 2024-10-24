جائزة أفضل حاسة شم.. إسبانيا تكرم كلبا لعثورة على 800 كيلو كوكايين

فاطمة شوقى

منح الحرس المدنى الإسبانى جائزة لكلب يدعى بنيو، وهو يبلغ من العمر عامين ونصف، وذلك لأنه صاحب أفضل حاسة شم، لعثوره على أكثر من 800 كيلوجرام من الكوكايين، مخبأة فى شحنة قهوة.



كلب اسبانى

كرم الحرس المدني في برشلونة أحد أكثر عماله إخلاصًا. أشادت قوات الأمن بنيو، الكلب الذي اكتشف أكثر من 800 كيلوجرام من الكوكايين في ميناء برشلونة مخبأة في شحنة قهوة كانت في حاوية بحرية.

وبحسب الحرس المدنى في بيان، فقد حصل الكلب على وسام الشرف، في حدث أقيم في مقر الحرس المدني في برشلونة، فى بلدة سانت أندرو دي لا باركا، وتم تقديم هذه الجائزة من قبل كارلوس بريتو جوميز، ممثل الحكومة في كاتالونيا.



تكريم كلب

ينتمي نيو إلى مجموعة برشلونة للحرس المدني وهو كلب متخصص في الكشف عن المخدرات. وفي العملية، تم الكشف عن 834 كيلوجراما من الكوكايين، بعد أن ركز عملاء من وحدة التحليل والتحقيق المالي والحدود (UDAIFF) اهتمامهم على حاوية من إحدى دول أمريكا اللاتينية متجهة إلى برشلونة.

يتمتع هذا الكلب الذي يبلغ من العمر عامين ونصف بإدراك حاسة الشم وقد تم تبنيه عندما كان عمره شهرين فقط من قبل عائلة من قرطبة، التى لاحظت قدرات الكلب الخاصة.