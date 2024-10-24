توصيات هامة يجب مراعاتها فى مزارع تربية دواجن التسمين

كتبت أسماء نصار

حدد الدكتور خالد محمد البيومى رئيس قسم أمراض الدواجن بالمركز القومي للبحوث الزراعية، عدد من الإجراءات والتوصيات الفنية الواجب مراعاتها في مزارع تربية دواجن التسمين، مشددًا على ضرورة الحفاظ على مستوى المياه الموجود في جسم الكتكوت الذي يرد إلى المزرعة على عمر يوم.

وأضاف فى تصريحات له، أن فقدان الكتكوت – عمر يوم واحد – لـ 20% من المياه الموجودة في جسمه، يترتب عليه العديد من التداعيات، التي تؤثر بالسلب على فرص مربي دواجن التسمين التسويقية والإنتاجية، وعدم تحقيق المكاسب المادية المأمولة في نهاية الدورة، مشدداً على ضرورة استعداد المزرعة لاستقبال الكتاكيت، مع تطبيق بعض المعاملات الهامة خلال الـ48 ساعة الأولى، للحيلولة دون اصابة القطيع الذي سيتم تربيته بـ "الجفاف".

وأوصى بضرورة تنفيذ إجراءات ومعاملات التحصين فور وصول الكتاكيت ودواجن التسمين إلى المزرعة، سواء عن طريق “الرش” أو “الحقن تحت الجلد”، لتعزيز مناعة الطيور الموضعية، ضد مخاطر الإصابة بالأمراض الفيروسية التنفسية، على أن يتم البناء عليها لاحقًا بباقي التحصينات الموصى بها على عمر 10 إلى 12 يومًا.