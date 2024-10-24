اليوم السابع
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تجديد حبس راقصة بتهمة نشر فيديوهات فاضحة على التيك توك

الخميس، 24 أكتوبر 2024 05:43 م
تجديد حبس راقصة بتهمة نشر فيديوهات فاضحة على التيك توك محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار طارق ابو زيد داود
كتب كريم صبحى

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قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار طارق ابو زيد داود، تجديد حبس "راقصة" 45 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة نشر فيديوهات مخلة بالآداب على التيك توك.

 

صدر القرار بعضوية المستشارين، حاتم عبد الفتاح أبو شنب وبشير عبد الرؤوف بشير وأمانة سر محمد الجمل وإيهاب شكرى.

 

وكانت الإدارة العامة لمباحث الآداب ألقت القبض على راقصة بعد نشر فيديوهات لها مخلة بالآداب وتحرض على الفسق عبر مواقع التواصل الاجتماعى تيك توك، حيث اعتادت المتهمة على الظهور بملابس فاضحة والاتيان بايحاءات جنسية، فتم القبض عليها فى منطقة حدائق الاهرام واحالتها للنيابة العامة التى قررت حبسها،واليوم تم تجديد حبس المتهمة 45 يوما.







حبس راقصة

حبس راقصة بتهمة نشر فيديوهات

فيديوهات فاضحة

التيك توك




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