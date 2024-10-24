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بوتين: أرحب برغبة ترامب فى إنهاء الحرب بأوكرانيا

الخميس، 24 أكتوبر 2024 07:02 م
بوتين: أرحب برغبة ترامب فى إنهاء الحرب بأوكرانيا بوتين
محمد جمال

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أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أنه يرحب برغبة دونالد ترامب فى إنهاء الحرب بأوكرانيا، مشيرا إلى أن قرار التعاون مع كوريا الشمالية يعود لروسيا فقط.

وأعرب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن رغبته فى توسيع عمل مجموعة" بريكس" على مستويات السياسة والاقتصاد والعلوم.


وقال بوتين - فى المؤتمر الختامى لقمة بريكس بمدينة قازان الروسية - "دعونا دول من رابطة الدول المستقلة من أفريقيا وأمريكا اللاتينية للتعاون مع مجموعة دول بريكس وتم التركيز على قضية التصعيد فى الشرق الأوسط ومناقشة آفاق التعاون فى التنمية المستدامة"، مضيفا أن النهج البناء فى العمل قد سمح لنا بمناقشة مجموعة كبيرة من الأفكار بين دول الأعضاء.


وأضاف الرئيس الروسى أنهم يدعمون مشاريع الصناعية والبنى التحتية .. ويرغبون فى تعزيز التعاون الثقافى بين دول بريكس، مشيرا إلى الأعضاء الجدد فى بريكس تأكدوا أن انضمامهم سيعود عليهم بنتائج جيدة وأنهم يتعاملون باحترام.


وتابع قائلا: "إن قمة قازان شارك فيها 36 دولة و6 منظمات دولية وهذا التمثيل الواسع يأتى من حسن سمعة ومكانة بريكس والاهتمام الكبير من قبل دول التى ترغب فى انتهاج سياسة مستقلة وسيادية، مضيفا أن مجموعة بريكس لديها تاريخ غنى وحضارات مختلفة وكذلك إمكانيات كبيرة فى مجال التعاون مع كثير من الدول الأخرى خارج المجموعة".


وأشار إلى أن الاجتماع المصغر تم خلاله الحديث عن المسائل المهمة لبريكس وسبل توسيع المجموعة فى ثلاث مجالات وهى السياسة والأمن والتجارة والاستثمار والعلوم والعلاقات الإنسانية، مشيرا إلى أنه تم إجراء اجتماع لبريكس بلاس لتبادل الآراء مع الشركاء.







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