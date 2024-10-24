اليوم السابع
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بلينكن: إسرائيل حققت أهدافها والفرصة سانحة لإنهاء الحرب فى غزة

الخميس، 24 أكتوبر 2024 03:15 م
بلينكن: إسرائيل حققت أهدافها والفرصة سانحة لإنهاء الحرب فى غزة وزير الخارجية القطرى ونظيره الامريكي
كتب سمير حسنى

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دعا وزير الخارجية الأمريكي، أنتونى بلينكن، إلى الاستمرار في تطوير خطة لما بعد انتهاء الحرب حتى تنسحب إسرائيل من غزة، مؤكدا أن إسرائيل حققت الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها لنفسها.


أضاف بلينكن خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره القطري، هذه لحظة العمل لإنهاء الحرب وإعادة المحتجزين إلى بيوتهم وبناء مستقبل أفضل لشعب غزة، مشددا على ضرورة ضمان وصول المساعدات إلى من يحتاجها في غزة، معلقا بالقول: طلبت والوزير أوستن من إسرائيل إجراءات محددة لإيصال المساعدات إلى محتاجيها في غزة".


قال وزير الخارجية الأمريكي، إننا نريد أن نتأكد من أننا لن نرى مزيدا من التصعيد الكبير في المنطقة، كما ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في مواجهة إيران ولا نريد رؤية حلقة تصعيد مفرغة.







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