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بضغطة زر.. كيفية التقديم لحج القرعة لعام 2025 أون لاين

الخميس، 24 أكتوبر 2024 02:30 ص
بضغطة زر.. كيفية التقديم لحج القرعة لعام 2025 أون لاين حجاج ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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أتاحت وزارة الداخلية للمواطنين الراغبين في أداء حج القرعة لعام 2025، حيث يمكن للمواطن التقديم أون لاين عن طريق موقع وزارة الداخلية.

ويدخل المواطن من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية (https://hij.moi.gov.eg) على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) ويسجل بياناته.

وأعلنت وزارة الداخلية البدء فى قبول طلبات التقدم لحج القرعة لعام 1446 هـ /2025 م، اعتباراً الأربعاء المقبل حتى يوم السبت الموافق 16/11/2024، بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت، أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك، وسيتم إجراء قرعة علنية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج لكافة المتقدمين، بمديريات الأمن وفقاً للجدول الزمنى الذى سيعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية.







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رابط التسجيل في قرعة الحج على موقع وزارة الداخلية

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