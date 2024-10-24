المؤتمر العالمى للصحة يعقد جلسة عن تغير المناخ والزمالة المصرية بالتخصصات المختلفة

كتبت أمل علام

عقد المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية فى نسخته الثانية (PHDC24)، جلسة خاصة عن تغير المناخ وتاثيره على البيئة والصحة، كما تم عقد عدة جلسات عن الزمالة فى جميع التخصصات مثل العظام والعيون والمخ والأعصاب، والطوارئ والتغذية.

من جانبه، قال الدكتور مازن ملكاوي المستشار الإقليمى فى الصحة البيئة بمنظمة الصحة العالمية، إن تغير المناخ يؤثر على الجميع، موضحا أن هذا من أكبر التحديات على التنمية البشرية، مضيفا أن المجتمعات عليها أن تقوم بدورها للحد من تاثير التغير المناخى.

من جانبه، قال الدكتور إيهاب عبد العزيز باليونيسف، إن جميعنا فى نفس القارب وكل واحد يجب أن يقوم بدوره وعلينا أن نفكر لوقف تاثيرات تغير المناخ فى المجتمع، والتحول إلى الطاقة النظيفة للحد من الانبعاثات الضارة التى تؤثر على صحة الإنسان والحيوان والنبات، لذلك يجب الاهتمام بزراعة الأشجار وخصوصا أشجار الفاكهة وأشجار الغابات للحد من تغير المناخ.

ويذكر أنه خلال جلسات الزمالة المصرية تم إلقاء عدة محاضرات تتعلق بالتغذية والعظام، والأعصاب والطوارئ والعيون، وذلك لتوعية وتعليم شباب الأطباء بالخطوط الإرشادية الخاصة الأمراض، وقد تم استعراض عدد من أنظمة الدايت الصحية التى يمكن الاستعانة بها فى خفض الوزن مثل نظام البحر المتوسط، وخفض الوزن المثالى لمريض السكر وعلاقة خفض الوزن بمرض السكر، وكيف أن مريض السكر يمكن أن يستغنى عن العقاقير والحقن عند خفض وزنه، كما تم مناقشة أهمية البروبيوتك، أو بكتيريا الأمعاء وأهميتها فى منع الإصابة بالأمراض، وهل من المفيد تناول الألبان كاملة الدسم أم خالية الدسم، وهل يمكن تناول السكريات المصنعة لخفض الوزن أم تناول القليل من السكر العادى.

يأتي ذلك على هامش فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC'24) والذي عقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار "التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام" بالعاصمة الإدارية الجديدة.