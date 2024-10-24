اليوم السابع
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المؤبد لشخص انتحل صفة شرطى لتهريب المخدرات فى العجوزة

الخميس، 24 أكتوبر 2024 04:02 م
المؤبد لشخص انتحل صفة شرطى لتهريب المخدرات فى العجوزة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار طارق أبو زيد داود
كتب كريم صبحى

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قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار طارق أبو زيد داود، بمعاقبة تاجر مخدرات انتحل صفة عميد للشرطة لتهريب المخدرات، بالسجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه.

صدر الحكم بعضوية المستشارين حاتم عبد الفتاح أبو شنب وبشير عبد الرؤوف بشير، وأمانة سر محمد الجمل وإيهاب شكرى.

تعود أحداث الواقعة بورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد قيام المتهم "ع ز" مقيم فى منطقة العجوزة، بالاتجار فى المواد المخدرة وغسل أمواله فى إقامة مشاريع اقتصادية، تم تكثيف التحريات وعمل كمين للمتهم فى منطقة الشروق وضبطه أثناء قيادته سيارته وبتفتيشها عثر بداخلها على 33 بندقية خرطوش وذخيرة وطلقتات نارية وكارنيه مزور برتبة عميد شرطة، وتم إحالة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة انتحال صفة وحيازة أسلحة وذخيرة، فأصدرت قرارها السابق.







تاجر مخدرات

تاجر مخدرات بالعجوزة

المؤبد لتاجر مخدرات




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