الغسالة كلمة السر فى حريق شقة المطرب نادر أبو الليف فى حدائق الأهرام

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت معاينة رجال المباحث بقسم شرطة الهرم، سبب حريق شقة المطرب نادر أبو الليف، في حدائق الأهرام، حيث تبين أن ماس كهربائي بالغسالة، أدى لاشتعال النيران، وامتدادها لغرفة الأطفال، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات.

وأكدت تحريات الرائد مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، عدم وجود شبهة جنائية، وتم الاستماع لأقوال المقيمين بالشقة، ولم يشتبهوا في اندلاع الحريق جنائيا، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقى الرائد مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة سكنية في حدائق الأهرام، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات.

بإجراء التحريات تبين أن الشقة ملك المطرب نادر أبو الليف، ولم يسفر الحريق عن إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

