اليوم السابع
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الشهر العقارى يلزم بتدوين رقم الهاتف لأطراف التعامل لاستخراج أى توكيل

الخميس، 24 أكتوبر 2024 10:30 ص
الشهر العقارى يلزم بتدوين رقم الهاتف لأطراف التعامل لاستخراج أى توكيل الشهر العقارى - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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عمم قطاع الشهر العقاري والتوثيق، كتاب دوري بعدم استخراج أى توكيل الا بعد تدوين رقم الهاتف لأطراف التعامل، بكافة خدمات التوثيق بالتطبيق المعمول به بمكاتب وفروع التوثيق المميكنة.

وأصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق الكتاب الدوري رقم 116 لسنة 2024 والذى عممته على جميع مكاتب وأفرع التوثيق والذى تضمن ضرورة إدراج رقم هاتف المحمول الخاص بالمتعاملين في الخانة المخصصة لذلك في التطبيق المعمول به في مكاتب التوثيق المميكنة لأطراف التعامل بجميع المعاملات التي تتم بفروع التوثيق.

يقوم التطبيق بإرسال رسالة نصية للموكل  بأنه قد تم إجراء معاملة بموجب هذا  التوكيل ، وفي حالة قيام الموكل بالغاءه يتم ارسال رساله نصية للوكيل بإخباره بأن الموكل قد قام بإلغاء التوكيل وكذلك الحال ، في باقي المعاملات من متابعة محرراته الموثقة بصورة مباشرة وذلك بعد الانتهاء من الربط الرقمي







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