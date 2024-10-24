اليوم السابع
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التحقيقات بواقعة دجال الجيزة: روج عبر مواقع التواصل لممارسة أعمال الشعوذة

الخميس، 24 أكتوبر 2024 05:00 ص
التحقيقات بواقعة دجال الجيزة: روج عبر مواقع التواصل لممارسة أعمال الشعوذة أعمال السحر والشعوذة ـ أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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كشفت تحقيقات النيابة، في واقعة ضبط عاطل بتهمة ادعائه قدرته على علاج العديد من المرضى بالعلاج الروحاني، وتبين أن المتهم روج لنفسه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، امكانيته على شفاء جميع أنواع السحر متخذا من مكن سكنه مكانا لممارسة نشاطه الإجرامي، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة من خلال النصب على المواطنين.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهم استقبل العديد من الحالات المرضية الراغبة في الشفاء في منزله الذى اتخذه مكانا لمزاولة أعمال السحر والشعوذة، حيث ضبط بحوزته كتب خاصة بأعمال الشعوذة والسحر وأدوات وبخور، كان يستخدمهم في وهم ضحاياه والنصب عليهم.

وكانت نجحت الداخلية، في ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعى بقدرته على العلاج الروحاني ومزاولة أعمال السحر والدجل للنصب والاحتيال على المواطنين.

 

 







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