افتتاح منافذ حياة كريمة لتوزيع اللحوم بوسط القاهرة.. صور

كتب سيد الخلفاوى

وفرت مؤسسة حياة كريمة، منافذ لحوم بعدة مناطق بالقاهرة والمحافظات، منها منفذ بشارع معروف بجوار نقابة الصحفيين بوسط البلد بالقاهرة وخلف دار القضاء العالي، حيث شهدت منافذ مؤسسة حياة كريمة، لـ توزيع اللحوم، اقبال كبير من المواطنين، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتوفير اللحوم بأسعار مناسبة.

وقال فادى جمال مسؤل المتابعة بقطاع غرب بمؤسسة حياة كريمة، أن المبادرة وفرت لحوم بلدي طازجة بالشوادر، ولحوم مجمدة ب 210 جنيهات للكيلو ولحوم مستوردة بـ185 جنيها بالمنافذ المتحركة، مشيرا إلى أن منفذ منطقة عابدين، أمام مبنى محافظة القاهرة ، توزيع اللحوم بأسعار مخفضة.

وفى السياق أعلنت مؤسسة حياة كريمة افتتاح منفذ دائم لتوفير اللحوم البلدية الطازجة بسعر منخفض حوالي 310 جنيه الكيلو بعدة محافظات ومنهم الشرقية، حيث أقيم المنفذ، في منطقة وسط مدينة الزقازيق بشارع الجلاء ناحية ميدان عمر أفندي، وتم تجهيزه بالثلاجات والأجهزة اللازمة، ويعمل علي مدار الأسبوع عدا الجمعة، من التاسعة صباحا.

يذكر أنه هناك متابعة إشرافية من الطب البيطري والصحة، لمتابعة سلامة اللحوم الحمراء، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بالشوادر ومنافذ بيع اللحوم المدعمة، والتأكد من سلامة إجراءات الذبح، وحفظ الذبائح بالطرق السليمة، والتخزين الجيد لها، وسلامة الأختام والألوان التي تتضمن نوع الذبيحة وعمرها ونوع اللحوم وصلاحيتها.



المشرفين على منفذ وسط البلد



توزيع اللحوم بوسط البلد



توزيع اللحوم بوسط البلد



توزيع اللحوم بوسط البلد