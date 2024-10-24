اليوم السابع
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إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق فى أكتوبر

الخميس، 24 أكتوبر 2024 10:52 ص
إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق فى أكتوبر اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق فى مدينة 6 أكتوبر ، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الإسعاف لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

 







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