أبرز رسائل الرئيس السيسى خلال قمة "بريكس بلس".. إنفوجراف

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه لا يمكن أن نتحدث عن الأزمات والتحديات الدولية الراهنة، بدون الحديث عن الأزمة التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط، على وقع الحرب الإسرائيلية المستمرة، لما يزيد عن العام، على أبناء الشعب الفلسطينى المحاصرين بقطاع غزة، والمحاطين بأشكال القتل والترويع كافة وامتداد هذه الاعتداءات إلى الأراضى اللبنانية، جاء ذلك فى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، خلال قمة "بريكس بلس"، و"بريكس ودول الجنوب: معاً لبناء عالم أفضل"، بـ مدينة قازان بروسيا الاتحادية.



اجتماع اليوم يأتى فى ظل ظرف دولى دقيق من الأزمات والتحديات المركبة ويهدد مصداقية النظام الدولى متعدد الأطراف.

مصر تؤمن بضرورة تكاتف الدول النامية وتعزيز تعاون الجنوب من أجل التنمية.

هناك غياب للمحاسبة والعدالة فيما يرتكب فى قطاع غزة ولبنان.

النظام الدولى يعانى من ازدواجية المعايير إزاء الانتهاكات فى غزة.

تثمن مصر محفل "بريكس بلس" باعتباره منصة لدفع التعاون وتعزيز التشاور، بين تجمع بريكس ودول الجنوب.

تعظيم الاستفادة من بنوك التنمية متعددة الأطراف، لتكون أكثر قدرة على تعزيز نفاذ الدول النامية للتمويل الميسر.

ضرورة استثمار اجتماعات "بريكس بلس" لتعزيز التعاون "جنوب – جنوب"، وتكثيف تبادل الخبرات فى مختلف المجالات فضلا عن تنفيذ مشروعات مشتركة لتحقيق المنفعة المتبادلة.

أهمية استمرار التعاون والتشاور بين الدول النامية، لضمان الحفاظ على فاعلية المنظومة الدولية متعددة الأطراف، والتصدى بشكل جماعى، لمحاولات فرض سياسات أحادية ومنفردة، بما يضر بمصالح دولنا.



التزام مصر الكامل، بتعزيز العمل والتعاون المشترك، بين دول تجمع بريكس ودول الجنوب، بما يحقق أهدافنا المشتركة، وتطلعات شعوبنا فى مستقبل أفضل.