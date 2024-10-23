3 منافذ لبيع منتجات وزارة الزراعة بالعاصمة الإدارية الجديدة

كتبت أسماء نصار

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، عن حصيلة جلسة المزاد العلنية، التي تم عقدها من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية لتاجير وبيع عدد من القطع، التابعة للإصلاح الزراعي بالمحافظات، والتي تجاوزت 27 مليون جنيه.

يأتي ذلك وفقا لتقرير رسمي تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أوضح خلاله، أنه قد أسفرت جلسة المزاد العلني عن بيع مساحة اجمالية 6945 م2، ارض مباني و فدان ارض زراعية في 6 محافظات: الإسماعيلية، بني سويف، الفيوم، المنوفية، الشرقية، البحيرة، بقيمة اجمالية 22 مليون و 39 ألف جنيه.

وأشار الفولي، إلى أنه تم أيصا تأجير مساحة اجمالية تزيد على 30 فدان، بمحافظة البحيرة، مقسمه على 22 قطعه، لمدة ثلاثة سنوات، بقيمة ايحارية اجمالية خلال السنوات الثلاثة، تزيد على ٥ مليون و828 ألف جنيه.

وأكد رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي عن استمرار مبادرات الهيئة تنفيذا لتكليفات وزير الزراعة، في ضخ المنتجات والسلع الغذائية وعلى رأسها بيض المائدة للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، والمتمثلة في مبادراتي: خير مزارعنا لاهالينا، ومبادرة انتاجنا لأبناءنا، والتي تم إطلاقها في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.

وأوضح أنه تم اطلاق 32 قافلة كمنافذ متحركة بعدد اجمالي 360 سيارة، خلال الشهور الأربعة الاخيرة، من بداية يوليو الماضي وحتى اكتوبر الجاري، بالتنسيق مع المحافظات، ومديريات الزراعة، وقطاع الانتاج، وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والادارة العامة للزراعات المحمية.

واضاف أن تلك القوافل شملت: 12 قافلة بميادين القاهرة الكبرى، 12 قافلة بمديريات الاصلاح الزراعي، في محافظات: الدقهلية، البحيرة، كفر الشيخ، المنوفية، وقافلة بمحافظة مرسى مطروح، وأخرى بمحافظة الاسكندرية، فضلا عن 6 قوافل للعاصمة الإدارية الجديدة لدعم العاملين فيها، ذلك بالاضافة للمنافذ الثابتة المنتشرة بمديريات الاصلاح الزراعي بالمحافظات.

وقال إن منتجات القوافل شملت بيض المائدة، سلع غذائية متنوعة، منتجات الألبان، لحوم طازجة، والخضر والفاكهة، باسعار مخفضة بنسب تتراوح بين 20 و 25٪، لافتا إلى أنه تم خلال هذه الفترة توزيع ما يزيد على 32 ألف طبق بيض مائدة، بدعم يصل الى 35 جنيه للطبق الواحد، حيث يبلغ سعر طبق بيض المائدة المطروح للمواطنين حاليا 150 جنيه، وسعر اللحوم الطازجة 300 جنيه.

وإضاف الفولي أنه تخصيص 3 منافذ بالعاصمه الاداريه بجانب دراسه فتح منافذ بالمدن الجديدة وتخصيص 5 منافذ بمحافظه الجيزة، ذلك بخلاف التنسيق مع جميع المحافظات بهذا الشأن.

وتابع أنه يتم حاليا من خلال الجمعيه العامه للإصلاح الزراعي بالتنسيق مع مستقبل مصر لاستيراد بيض مائده بجانب ما يتم إنتاجه وضخه بالسوق المحلي من مشروعات تعاونيه تقارب ربع مليار بيضه سنويا.

وأضاف أنه يتم حاليا العمل على تنفيذ توجيهات وتعليمات وزير الزراعة، الخاصة بمضاعفة عدد المشروعات وانتاجها، فضلا عن مضاعفة عدد المنافذ التابعة لها في المحافظات، كذلك التوسع في القوافل والمنافذ المتحركة.



منافذ لبيع اللحوم بالعاصمة الإدارية الجديدة



منافذ لبيع بيض المائدة بالعاصمة الإدارية الجديدة



منافذ لبيع منتجات وزارة الزراعة بالعاصمة الإدارية الجديدة