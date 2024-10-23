‫الزراعة: الخدمات البيطرية ولأول مرة تحصل على الأيزو فى مجال التدريب والتقييم

كتبت أسماء نصار

أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، اليوم الأربعاء، حصول إدارة التدريب والتقييم بالهيئة وفروعها بالمحافظات على شهادة الجودة الأيزو 9001، وذلك لأول مرة في تاريخها، كخطوة غير مسبوقة في مسيرة الهيئة نحو تحقيق التميز المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة واستكمال مسيرة النجاح.

أكد الدكتور ممتاز شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الحصول على شهادة الجودة الأيزو 9001 يأتي في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي تهدف إلى تعزيز الالتزام بأعلى معايير الجودة في كافة خدمات الهيئة ودورتها المستندية.

وأضاف أن هذه الشهادة تتوج جهوداً كبيرة في تطوير الكفاءات المؤسسية وتحسين مستوى التدريب والتقييم داخل الهيئة، مما ينعكس بشكل إيجابي على الخدمات البيطرية المقدمة للمواطنين.

وأضاف "شاهين" أن هذه الخطوة الهامة تعزز من قدرات الهيئة على مواجهة التحديات الصحية الحديثة وتطبيق أحدث الأساليب العلمية، وهو ما يدعم أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الصحة العامة.

وأكد على أهمية دور فروع إدارة التدريب والتقييم المنتشرة في مختلف المحافظات في تقديم برامج تدريبية متميزة تعتمد على أفضل المعايير الدولية، مما يسهم في رفع كفاءة الكوادر البيطرية وتطوير الأداء المؤسسي بشكل مستدام. وأكد أن الهيئة على استعداد تام بكامل امكانياتها التدريبية بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة لتعزيز وتقوية ودعم منظومة الارشاد البيطري.



