يهدد النفوذ الاقتصادى الأوروبى.. يورو نيوز: ترقب لاجتماعات قمة بريكس

كتبت : رباب فتحى

قال موقع "يورو نيوز" الأوروبى، إن صناع السياسات فى الاتحاد الأوروبى يراقبون بقلق قمة مجموعة بريكس الموسعة المنعقدة فى قازان الروسية، لاسيما وإن المجموعة تهدد بتقزيم النفوذ الاقتصادى للتكتل.

وأوضح الموقع، أن التجمع الذي تأسس في عام 2009 لا يشمل الآن البرازيل والصين والهند وروسيا وجنوب أفريقيا فحسب - الأعضاء الأصليون الذين شكلت الحروف الأولى من أسماء دولهم اسم البريكس- بل انضمت إليه اعتبارًا من الأول من يناير، مصر وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مما أدى إلى إنشاء كتلة تساوي أكثر من 37% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي - وهي كتلة ربما تنافس مؤسسات أخرى مثل مجموعة الدول السبع وحلف شمال الأطلسي.