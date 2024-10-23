اليوم السابع
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وزير العمل: نجهز لإعلان قانون العمالة المنزلية لضمان حقوقهم

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 02:22 م
وزير العمل: نجهز لإعلان قانون العمالة المنزلية لضمان حقوقهم جلسات المؤتمر العالمي للسكان
كتبت مرام محمد - تصوير كريم عبد العزيز

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كشف محمد جبران وزير العمل، عن أننا بصدد إعلان قانون العمالة المنزلية خلال الفترة المقبلة لضمان حقوقهم، مشيرًا إلى أنه مشروعًا كبيرًا يهم قطاع كبير من المجتمع ولابد من خروجه خلال هذه المرحلة.

جاءت تصريحات وزير العمل خلال مشاركته، اليوم الأربعاء، فى جلسات المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية (24PHDC) تحت عنوان "التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام"، والذى يعقد فى الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر الجارى 2024.

وتضم الموضوعات الرئيسية التى تتناولها جلسات المؤتمر بنسخته الثانية بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة (الوصول العادل والمستدام لسبل التنمية البشرية، الحوكمة الرشيدة لتحقيق التنمية البشرية، الاستثمار فى التنمية البشرية من أجل مستقبل أفضل، الذكاء الاصطناعى والبيانات الضخمة لتعزيز التنمية البشرية، دعم أنظمة الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية المستدامة والرفاة).  

ويناقش المؤتمر (التحديات الديموغرافية: الشيخوخة والهجرة والتوزيع السكانى، الصحة العامة: من الوقاية إلى التنبؤ - نحو الصحة المستدامة، الصحة الإنجابية: الاستثمار في المستقبل لتحقيق الازدهار للأجيال القادمة، الشمول الاقتصادي وريادة الأعمال: تمكين المرأة والشباب، الصحة النفسية حق للجميع لتعزيز التنمية البشرية).

 







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