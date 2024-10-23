وزير العمل بعد إغلاق 20 شركة إلحاق عمالة: مش هنسمح باستغلال العمال

كتبت مرام محمد - تصوير كريم عبد العزيز

كشف محمد جبران وزير العمل، عن إغلاق 20 شركة إلحاق عمالة مخالفة منذ توليه منصب وزير العمل، قائلًا: "مش هنسمح لأي شركة تستغل أي عامل".

جاء ذلك خلال مشاركة وزير العمل، اليوم الأربعاء، في جلسات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (24PHDC)، للحديث عن جهود برنامج “نورة” في تمكين الفتيات بمصر.

وتضم الموضوعات الرئيسية التي تتناولها جلسات المؤتمر بنسخته الثانية بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة (الوصول العادل والمستدام لسبل التنمية البشرية، الحوكمة الرشيدة لتحقيق التنمية البشرية، الاستثمار في التنمية البشرية من أجل مستقبل أفضل، الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لتعزيز التنمية البشرية، دعم أنظمة الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية المستدامة والرفاة).

ويناقش المؤتمر (التحديات الديموغرافية: الشيخوخة والهجرة والتوزيع السكاني، الصحة العامة: من الوقاية إلى التنبؤ - نحو الصحة المستدامة، الصحة الإنجابية: الاستثمار في المستقبل لتحقيق الازدهار للأجيال القادمة، الشمول الاقتصادي وريادة الأعمال: تمكين المرأة والشباب، الصحة النفسية حق للجميع لتعزيز التنمية البشرية).