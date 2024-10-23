وزير العمل: إدخال تخصصات تدريبية جديدة تتماشى مع سوق العمل

كتبت مرام محمد - تصوير كريم عبد العزيز

أكد محمد جبران وزير العمل، أنهم يعملون من خلال مراكزهم التدريبية الثابتة والمتنقلة على إدخال تخصصات تدريبية جديدة تتماشى مع متطلبات سوق العمل، منها الذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة.

جاء ذلك خلال جلسات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (24PHDC) تحت عنوان "التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام"، والذي يعقد في الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر الجاري 2024، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتعاون مع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية فى إطار المشروع القومي للتنمية البشرية، والمبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وقال وزير العمل، إن الوزارة تقوم من خلال 38 مركزًا ثابتًا بتدريب الشباب، بالإضافة إلى 34 وحدة متنقلة تقدم خدماتها التدريبية في القرى والمناطق البعيدة، مؤكدًا سعيهم إلى عقد بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتحقيق التكامل وتسهيل الوصول إلى مختلف القرى.





وتابع أن الوزارة تضم 10 وحدات ثابتة وورش تدريبية على مهن واحدة، تضم مدربين على أعلى مستوى وتقدم خدماتها التدريبية بالمجان على مهن عديدة، منها التفصيل، والكهرباء، والحاسب الآلي، والأجهزة المنزلية، كما أنها تمنح شهادات معتمدة.