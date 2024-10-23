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وزير البترول: توقيع 7 اتفاقيات للقطاع خلال عام 2024

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 03:53 م
وزير البترول: توقيع 7 اتفاقيات للقطاع خلال عام 2024 وزير البترول
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن إدارة شيفرون -إكسون مصر ستبدأ فى حفر بئر استشكافى بغرب المتوسط، موضحا أن عدد الاتفاقيات الموقعة فى 2024 تصل لـ 7 اتفاقيات موقعة و61 فرصة استثمارية ، بالإضافة إلى 15 اتفاقية جارى توقيعها فى 2024-2025 بـ 748.5 مليون دولار.

وأوضح أن  مصر بها 57 شريكا فى قطاع الاستكشاف والإنتاج، منها 8 شركات من كبرى الشركات العالمية ، موضحا إنه تم إطلاق حزمة حوافز لتعزيز أنشطة الإنتاج مع الشركاء . 


وأوضح أن وزارة البترول تعمل وفق 6 محاور رئيسية منها تلبية احتياجات المواطن من المواد البترولية وتعظيم الاستفادة من الثروات البترولية.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء ، أن المحاور تتضمن أيضا خلّق بيئة استثمار جاذبة والعمل كفريق واحد فى قطاع البترول.

 

مؤتمر رئيس الوزراء ووزير البترول (1)
وزير البترول

 

مؤتمر رئيس الوزراء ووزير البترول (2)
الحضور

 

مؤتمر رئيس الوزراء ووزير البترول (3)
كلمة رئيس الوزراء 

 

مؤتمر رئيس الوزراء ووزير البترول (4)
رئيس الوزراء

 

مؤتمر رئيس الوزراء ووزير البترول (5)
الدكتور مصطفى مدبولى

 

مؤتمر رئيس الوزراء ووزير البترول (6)
مؤتمر صحفى لوزير البترول

 

مؤتمر رئيس الوزراء ووزير البترول (7)
وزير البترول

 

مؤتمر رئيس الوزراء ووزير البترول (8)
كلمة وزير البترول

 

مؤتمر رئيس الوزراء ووزير البترول (9)
مؤتمر رئيس الوزراء ووزير البترول 

 

مؤتمر رئيس الوزراء ووزير البترول (10)
مؤتمر رئيس الوزراء

 

مؤتمر رئيس الوزراء ووزير البترول (11)
الحضور

 

مؤتمر رئيس الوزراء ووزير البترول (12)
وزير البترول 

 







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