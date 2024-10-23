هيئة المساحة: خسوف للقمر 14 مارس المقبل

كتبت أسماء نصار

قالت الهيئة المصرية العامة للمساحة، التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، إن هناك خسوف للقمر يوم الجمعة 14 مارس 2025 الموافق 14 من شهر رمضان المعظم لعام 1446 هجرياً، حيث تكون بداية الخسوف في تمام الساعة السادسة وينتهى في الساعة الثانية عشر.

يشار إلى أن خسوف القمر هو ظاهرة فلكية تحدث عندما يحجب ظل الأرض ضوء الشمس المنعكس على القمر في الأوضاع العادية، وتحدث هذه الظاهرة عندما تكون الشمس والأرض والقمر في حالة اقتران كوكبي كامل "فيكون خسوفا كليا" أو تقريبي " فيكون خسوفا جزئياً".

جدير بالذكر أن هنالك ثلاثة أنواع من الخسوفات، خسوف كلي ويحدث عندما يدخل القمر كله منطقة ظل الأرض، وفي هذه الحالة ينخسف كامل قرص القمر، مما يؤدي إلى فقدان الرؤية نهائياً في أوقات منتصف الليل، و خسوف جزئي ويحدث عندما يدخل جزء من القمر منطقة ظل الأرض، وفي هذه الحالة ينخسف جزء من قرص القمر، ويبدو ظل الأرض على وجه القمر، خسوف شبه الظل ويحدث عندما يدخل القمر منطقة شبه الظل فقط، وفي هذه الحالة يصبح ضوء القمر باهتاً من دون أن ينخسف.

ومنطقة شبه الظل هي المنطقة التي ينحجب فيها جزء من ضوء الشمس عن القمر أي أن المراقب للشمس من على سطح القمر يراها منكسفة جزئياً،ولا يصنف هذا النوع على أنه خسوف شرعي إذاً لكي يحدث الخسوف الكلي فإنه لا بد أن يحدث الخسوفان السابقان، وفي بداية الخسوف الكلي فإن لون القمر يميل للحمرة بسبب الأشعة الحمراء التي لا يمكن امتصاصها من أعلى الغلاف الجوي للأرض.