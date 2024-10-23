مقتل 4 وإصابة 14 في الهجوم الإرهابى على شركة توساش في أنقرة

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أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، اليوم الأربعاء أنه تم تحييد إرهابيين اثنين بالهجوم الإرهابي على شركة توساش في أنقرة ومقتل 4 أشخاص وإصابة 14 جراء الهجوم.



وترحم الوزير - في مؤتمر صحفي أوردته قناة العربية الحدث مساء اليوم الأربعاء - على أرواح القتلى وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.



وأوضح أن كل من يحيك لنا المؤامرات سواء كان منظمة ارهابية او عصابات الجرائم المنظمة او قطاع طرق او غيرهم او ايا كان الفاعل فاننا لن نقف ولن نتوانى في ملاحقتهم ، ولن نتوانى في الحفاظ على دولتنا .



وكان وزير الداخلية التركية قد أعلن وقوع هجوم إرهابي استهدف شركة صناعات الطيران والفضاء التركية "توساش" بقضاء قهرمان قازان في العاصمة أنقرة.