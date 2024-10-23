مصر للطيران تستضيف أكبر تجمع لشركات الطيران فى أفريقيا خلال نوفمبر

كتبت رحاب نبيل

تحت رعاية وزارة الطيران المدني تستعد مصر للطيران، الناقل الوطني المصري وعضو تحالف ستار العالمي لاستضافة الجمعية العمومية رقم 56 لاتحاد شركات الطيران الأفريقية (AFRAA) خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر 2024.



وتأتي هذه الاستضافة تأكيدًا على مكانة مصر الرائدة في قطاع الطيران المدني في القارة الأفريقية، حيث من المتوقع أن يجذب هذا الحدث ما يقرب من 400 من الشخصيات البارزة ورفيعة المستوى في قطاع الطيران المدني من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك رؤساء شركات الطيران الأفريقية، وممثلي منظمات عالمية مثل منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) والاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، بالإضافة إلى ممثلين عن سلطات الطيران المدني وشركات المطارات ومصنعي الطائرات وموردي قطع غيار الطائرات وموردي الخدمات.

وفي هذا الصدد صرح المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران "يسعدنا أن تستضيف مصر للطيران هذا الحدث الهام الذي يعكس التزامنا بدعم قطاع الطيران في أفريقيا، كما تعد خطوة مهمة لإظهار مكانة مصر كمركز إقليمي للطيران، وأضاف أن اتحاد شركات الطيران الأفريقية (AFRAA) يقوم بدورٍ رئيسي وفعال في تعزيز أوجه التعاون بين جميع الأعضاء بهدف تحسين السياسات والبرامج وتطوير المعايير الدولية بالتنسيق مع منظمات الطيران الدولية، ونحن على ثقة بأن هذه الجمعية ستساهم بشكل فعال في مد أواصر التعاون بين شركات الطيران الأفريقية ومنظمات الطيران الدولية فضلاً عن تبادل الخبرات والرؤى المختلفة وتسليط الضوء على التحديات والعمل على وضع الحلول لها مما يساعد في دفع عجلة التنمية في القارة."

ومن المتوقع أن تشهد الجمعية العامة للأفرا مناقشة العديد من القضايا الهامة التي تؤثر على قطاع الطيران المدني في أفريقيا، بما في ذلك سبل تعزيز التعاون بين شركات الطيران الأفريقية وتطوير البنية التحتية للمطارات، وتسهيل حركة المرور الجوي، كما سيتم تناول قضايا تتعلق بالسلامة والأمن الجوي، والاستدامة البيئية، والتكنولوجيا الحديثة في مجال الطيران.



جدير بالذكر أن مصر للطيران استضافت أول جمعية عمومية للأفرا عام 1969 وذلك بعد سنة من تشكيل المنظمة التى أنشأت عام 1968، ثم استضافتها مرة أخرى في عام 2006.