مصرع 11 شخصا اثر انفجار شاحنة وقود فى أوغندا

كمبالا (أ ش أ)

أعلنت الشرطة فى أوغندا مقتل 11 شخصا على الأقل إثر انفجار شاحنة وقود فى بلدة "كيجوجوا"، الواقعة على بعد 25 كيلومترا شمال العاصمة الأوغندية كمبالا.

وأوضحت الشرطة المحلية - حسبما ذكر موقع "أفريقيا نيوز" الإخباري، اليوم الأربعاء، أن الضحايا كانوا يحاولون سحب البنزين الذي كان يتسرب من الشاحنة المقلوبة بعد وقوع حادث، وأن الحريق الذى أعقب ذلك أدى إلى تدمير أربعة مبان وتسعة مخازن، مما تسبب في أضرار مادية كبيرة وخسائر بشرية مأساوية.

يذكر أن حوادث مماثلة وقعت في أغسطس 2019، حيث لقى 19 شخصا مصرعهم عندما اصطدمت شاحنة صهريج بمركبات قبل أن تشتعل فيها النيران في بلدة غرب البلاد.