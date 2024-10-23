مصرع مهاجرين اثنين وإنقاذ 48 آخرين بعد غرق قارب يقلهم نحو القنال الإنجليزى

وكالات

لقى مهاجران حتفهما بعد غرق قارب يقلهم نحو القنال الإنجليزى، حيث أعلنت البحرية الفرنسية أنها تمكنت من انتشال 48 مهاجراً من المياه الفرنسية، بينهم جثتان، ليرتفع بذلك عدد القتلى والمفقودين الغرقى فى المياه الفرنسية هذا العام إلى أكثر من 51 قتيلاً.

وأشارت السلطات فى بيانها إلى أن فرق البحث عثرت يوم الأربعاء على سترة نجاة فى البحر، مما دفعها إلى إرسال سفينتين تابعتين لها، مدعومتين بمروحية، إلى المنطقة.

وقد تمكنت الفرق من انتشال 48 مهاجرا من المياه، إلا أن اثنين منهم لم يستجيبا للإسعافات الأولية، ليؤكد الطاقم الطبى وفاتهما لاحقاً.

أما الشهر الماضي، فقد لقى أكثر من 21 مهاجرًا حتفهم وغرق العشرات، إثر غرق قاربهم فى القنال الإنجليزى خلال محاولتهم الوصول إلى الأراضى البريطانية من فرنسا.

ومن المعروف أن محاولات عبور القوارب الصغيرة للقناة الإنجليزية ليست مضمونة، خاصة فى ظل استغلال المهربين وتحميل القوارب المطاطية أكثر من قدرتها الاستيعابية.