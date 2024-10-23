اليوم السابع
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مادورو: "بريكس" تحولت إلى مركز العالم الجديد المتعدد الأقطاب

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 03:00 ص
مادورو: "بريكس" تحولت إلى مركز العالم الجديد المتعدد الأقطاب نيكولاس مادورو - أرشيفية
وكالات

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أعلن الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو أن مجموعة "بريكس" تحولت إلى "مركز للعالم الجديد المتعدد الأقطاب".

وقال مادورو للصحفيين، يوم الثلاثاء: "وصلنا لنتقاسم أملنا في عالم بدون الاستعمار والهيمنة والإمبريالية، وقد تحولت مجموعة "بريكس" إلى مركز للعالم الجديد المتعدد الأقطاب والجيوسياسة الجديدة والدبلوماسية والسلام".

ووصف مادورو قمة "بريكس" في قازان بأنها "حدث تاريخي"، وأعرب عن أمله في الحديث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعماء الدول الأخرى.

وأدلى نيكولاس مادورو بتصريحاته بعد وصوله إلى قازان الثلاثاء، للمشاركة في قمة مجموعة "بريكس" التي ستستمر من 22 إلى 24 أكتوبر.

 







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