ماتنساش تأخر ساعتك.. مواعيد العمل بالتوقيت الشتوى بالسكة الحديد

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر عن بدء العمل بـ التوقيت الشتوى اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 31 / 10 / 2024، وذلك بتأخير الساعة 60 دقيقة عندما تصل الساعة 24:00 لتصبح الساعة 23:00 "11 مساءً"، على أن يتم اعتبار القطارات التى تقوم من محطة قيامها فى الفترة من الساعة 23:00 إلى الساعة 23:59 قطارات قيام مبكرة وفقًا للتوقيت الصيفى والقطارات التى تكون سائرة بالطريق يستمر مسيرها وتعتبر سائرة مبكرة عن مواعيدها حتى تصل إلى محطات الوصول الانتهائية.

وفى النقاط التالية مواعيد القطارات وفقا للتوقيت الشتوى

أولاً.. عند تمام الساعة 24:00 هذه الليلة يصير تأخير الوقت ستون دقيقة لتصبح الساعة 23:00 ويدون ذلك فى كشوف قيد القطارات وجداول الكمسارية.

ثانياً.. المحطات وأكشاك البلوك التى تقفل ليلا قبل الساعة 24:00 يؤخر الوقت ستون دقيقة بعد تبادل علامات القفل ويدون ذلك بكشوف قيد القطارات.

ثالثاً.. من هذا الوقت تقوم القطارات وفقا لمواعيدها الجديدة.

رابعاً.. القطارات التى تقوم من محطة قيامها في الفترة من الساعة 23:00 الى الساعة 23:59 وفقا للتوقيت الصيفى والقطارات التى تكون سائرة بالطريق تعتبر سائرة مبكرة عن مواعيدها حتى تصل الى محطات الوصول الانتهائية ولا يتكرر قيام القطارات التي قامت بين الساعة 23:00 الى الساعة 23:59 بعد تأخير الساعة.

خامساً.. ( الخطوط الطوالي والفروع في هذه الليلة فقط )

على محطة القاهرة حجز قطار 1902 مكيف الإسكندرية / أسوان بحيث يقوم منها الساعة 12.20 حسب التوقيت الشتوى.

على محطة القاهرة حجز قطار 3006 مكيف الإسكندرية / أسوان بحيث يقوم منها الساعة 00.50 حسب التوقيت الشتوى.

على محطة القاهرة حجز قطار 934 مكيف الإسكندرية / الاقصر بحيث يقوم منها الساعة 01.10 حسب التوقيت الشتوى.