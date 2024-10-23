عودة فتح الدائرى للاتجاه القادم من المنيب تجاه الطريق السياحى و6 أكتوبر.. صور

كتب أحمد عبد الهادي

أعادت إدارة المرور خريطة فتح الطريق الدائرى في الاتجاه القادم من المنيب اتجاه وصلة المريوطية والطريق السياحي بعد فترة غلق كلي استمرت 30 يوما، لرفع الجمالونات والكمرات العرضية لمحور عمرو بن العاص، وسط تواجد الخدمات المرورية على الطرق.

وكانت إدارة المرور كشفت عن تفاصيل تلك الأعمال قبل الغلق، بأنه فى إطار التنسيق الدوري مع الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبري والإدارة العامة للمرور، فإنه سيتم تنفيذ أعمال رفع الجمالونات الخاصة بمحور عمرو بن العاص من خلال الشركة المنفذة بطول 75 م وعرض 17 م وارتفاع 12 م، ويزن الجمالون الواحد 350 طنا، وذلك أعلى وصلة المريوطية في الاتجاهين، باستخدام عدد 9 أوناش ذات الحمولات الكبيرة نظراً لضخامة المشروع والأعمال.

وأضافت إدارة المرور أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي لمدة 30 يوماً، بدءا 27 سبتمبر الماضي، الطريق الدائري في الاتجاه القادم من المنيب اتجاه وصلة المريوطية والطريق السياحي لرفع الجمالونات والكمرات العرضية لمحور عمرو بن العاص، على أن يكون الغلق بشكل تجريبي لمدة 5 أيام دون تنفيذ أى أعمال للتأكد من استيعاب التحويلة المرورية لأحجام الحركة المرورية، وبعد ذلك يتم تنفيذ الأعمال وفقاً للتوقيتات المحددة والمعلنة.



عودة فتح الدائرى للاتجاه القادم من المنيب تجاه الطريق السياحي



عودة فتح الدائرى للاتجاه القادم من المنيب تجاه الطريق السياحي (2)



عودة فتح الدائرى للاتجاه القادم من المنيب تجاه الطريق السياحي (3)