رئيس فاكسيرا: عقد اتفاقية لنقل تكنولوجيا تصنيع لقاح شلل الأطفال فى مصر

كتبت أمل علام

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، جلسة حوارية تحت عنوان "تعاون أصحاب المصلحة من أجل حصول الجميع على الدواء بسعر مناسب"، وذلك في إطار فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC'24)، الذى عقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، تحت شعار"التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

شارك في الجلسة كل من الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتورة ألفت غراب، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الدوائية والأجهزة الطبية، والدكتور شريف الفيل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقاحات "فاكسيرا".

و أكد الدكتور شريف الفيل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقاحات، ما حققته صناعة وتوطين صناعة الدواء في مصر من نجاحات في أوقات شهد فيها العالم أزمات كبيرة، موضحا ان شركة فاكسيرا تهتم بإنتاج اللقاحات وقد عقدت اكثر من اتفاقية لنقل تكنولوجيا صناعة عدد من اللقاحات فى مصر، وقد عقدت اتفاقا على نقل تكنولوجيا تصنيع لقاح شلل الأطفال عن طريق الحقن وذلك مع احدى الشركات الهولندية المتخصصة فى هذا المجال، حيث ستكون مثر مصدر لتصنيع لقاح شلل الأطفال وتوطينه فى مصر وتصديره الى القارة الافريقية والدول المجاورة.

مشددًا على دعم الدولة لتوطين صناعة الدواء لتحقيق أهدافها المرجوة فيما يتعلق بتطوير صناعة الدواء داخل السوق المصري، وتوفير الدواء بأعلى كفاءة وجودة للمريض بأسعار مناسبة.

من جانبه، أكد الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، العمل على تسهيل وتيسير جميع الإجراءات للفئات المستهدفة من التصدير، وتعزيز المكانة الإقليمية والعالمية، ودعم الشركات العالمية الموجودة على أرض الوطن، كما أكد أن الدولة المصرية تتيح الفرص لكافة من يرغب في تصنيع الدواء في مصر، وتقوم بتسهيل الإجراءات لكل قواعد تسجيل الأدوية المبتكرة، ووضع الحلول التطبيقية للتحديات التي تواجه من يرغب في تصنيع الدواء محليًا، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع شركات الدواء المحلية لتعميق توطين الصناعة.

وأوضحت الدكتورة ألفت غراب، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الدوائية والأجهزة الطبية أن الشركة تسعى إلى توفير الدواء للمريض المصري بكافة التسهيلات،مشيرة إلى تطوير مصانع الشركة لاستيعاب وكفاية احتياجات جميع المرضى، وللوصول إلى المعايير العالمية في التصنيع، حيث تصدر الشركة دواء إلى 80 دولة على مستوى العالم، ولفتت إلى أن الهدف الأساسي من توطين صناعة الدواء محليًا هو المواطن المصري، مشددة على أن الصناعات الدوائية فى مصر تتميز بأنها على مستوى عالٍ من الجودة.