حيثيات قضية سحر مؤمن زكريا: المحكمة اطمأنت لأقوال اللاعب وزوجته

كتب ـ إيهاب المهندس ـ سليم على

سطرت محكمة جنح الخليفة برئاسة المستشار خالد محمد ناجي شحاتة، كلمة النهاية في محاكمة المتهمين في فبركة واقعة السحر الأسود للاعب مؤمن زكريا، بإيداع حيثيات حكمها القاضي بالحبس 3 سنوات وتغريم كل منهم 100 جنيه عما أسند اليهم وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا، في القضية رقم 6904 لسنة 2024 جنح قسم الخليفة.

واستهلت المحكمة حيثياتها: الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها وأن المحكمة اطمأن وجدانها لما جاء من دلائل في واقعة فبركة سحر مؤمن زكريا.

وجاء في حيثيات الحكم: أنه لما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى وصلاحيتها لحمل لواء الإدانة وكان ضبط المتهمين والجريمة متلبسا بها عدا المتهم حكيم رمضان محمد الذي تم ضبطه نفاذا لأمر الضبط والاحضار الصادر من النيابة العامة وكانت المحكمة تطمئن ويسكن في وجدانها صلاحية الأدلة في الدعوى والمتمثلة في أقوال المجني عليه مؤمن زكريا وكلا من زوجته وابن خالتها كشهود في الدعوى وما ورد بتقرير المساعدات الفنية وتحريات المباحث.

ولهذه الأسباب قررت المحكمة بمعاقبة المتهمين أمينة كسبان وحكيم رمضان ومحمد عمر عزب ومحمد إمام ورمضان محمد بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وتغريم كل منهم 100 جنيه عما أسند إليهم، وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا، وإحالة الدعوة المدنية للمحكمة المختصة.