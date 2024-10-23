جدول امتحان شهر أكتوبر للصفين الأول والثانى الإعدادى فى الجيزة

كتبت - مرام محمد

كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن جدول امتحان شهر أكتوبر للعام الدراسى 2024/2025 لطلاب الصفين الأول والثانى الإعدادى (الفترة الصباحية والمسائية)، وذلك على النحو التالي:

- الأحد 27/10/2024: امتحان مادتى اللغة العربية والخط، والتربية الدينية.

- الإثنين 28/10/2024: امتحان مادتى الجبر، والإحصاء والتربية الفنية.

- الثلاثاء 29/10/2024: امتحان مادتى الهندسة، والعلوم.

- الأربعاء 30/10/2024: امتحان مادتى اللغة الإنجليزية، والحاسب الآلي.

- الخميس 31/10/2024: امتحان مادة الدراسات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أسئلة امتحان الشهر لصفوف النقل، تستهدف أجزاء المنهج الدراسى منذ بدء الدراسة، موضحة أن الأسئلة تشمل ما درسه الطالب خلال تلك الفترة.

وأشارت إلى أن الامتحانات تعقد فى جزء من الحصة أو ما يعادل فترة دراسية ويحصل الطالب فيها على درجات الاختبار ووفق خريطة توزيع الدرجات عل التقييمات المختلفة.