تعرف على فوائد تقديم الدعم النقدى للمواطنين بدلًا من الدعم العينى

كتب محمد السيد الشاذلى

أجابت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى، على استفسارات عدد من المواطنين والتى جاء من بينها سؤال عن ماهى الفوائد الأساسية لتقديم الدعم النقدى للمواطنين موازنة بالدعم العينى؟.



وقالت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى، إن الدعم يعد بكافة أشكاله"نقدى أو عينى" من أدوات الحماية الاجتماعية التى تلجأ إليها الدولة لتحسين مستوى المعيشة ومساعدة الأسر الأكثر احتياجا على توفير الاحتياجات الأساسية من السلع والخدمات، مشيرة إلى أن الدعم النقدى هو عبارة عن تحويلات نقدية مباشرة للأسر الأكثر احتياجا دون تقديم سلع معينة.



وأشارت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى، إلى أن الدعم النقدى يوفر العديد من المميزات مقارنة بالدعم العينى فى إعطاء مرونة وحرية أكثر للمواطن لشراء سلع متنوعة والحصول على خدمات أساسية أيضا وتقليل الهدر والفساد فى منظومة الدعم العينى الحالى والقضاء على فكرة وجود أكثر من سعر للسلعة مما يضمن القضاء على التلاعب بالسلع التموينية وتعزيز القدرة الشرائية للأفراد مما يسهم فى تعظيم الاستهلاك المحلى وبالتالى دفع عجلة الاقتصاد الكلى ويؤدى إلى وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وفاعلية أكبر عن طريق الاستهداف الدقيق.