بوتين: روسيا لا تحارب الدولار ولكنها تبحث عن بدائل

موسكو (أ ش أ)

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فى قمة البريكس، إن البحث عن بدائل للدولار لا يعنى محاربة هذه العملة.

وأضاف بوتين، أن الدولار يستخدم كسلاح لتحقيق أهداف سياسية .. موضحا "هذا ليس ما نفعله.. الآخرون يفعلون ذلك .. نحن لا نرفض ولا نحارب الدولار ولكن إذا مُنعنا من العمل به فماذا علينا أن نفعل؟ علينا بعد ذلك أن نبحث عن بدائل".. حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.

وشدد رئيس الدولة على أن استخدام الدولار كسلاح خطأ كبير.

وقالت رئيسة بنك التنمية الجديدة ديلما روسيف - في قمة البريكس - إن الدولار يستخدم كسلاح، وقال بوتين: "نعم، هذا هو الحال بالفعل، كما نرى، هذا هو الحال".

وتابع بوتين: "أعتقد في الواقع أن هذا خطأ كبير ممن يصنعونه لأن استخدام الدولار، ويظل حتى الآن أهم أداة في التمويل العالمي، حيث أن وسيلة تحقيق الأهداف السياسية تقوض الثقة في هذه العملة وتقلل من قدراتها".