اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 05:10 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

بوتين: روسيا لا تحارب الدولار ولكنها تبحث عن بدائل

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 03:36 م
بوتين: روسيا لا تحارب الدولار ولكنها تبحث عن بدائل قمة بريكس
موسكو (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فى قمة البريكس، إن البحث عن بدائل للدولار لا يعنى محاربة هذه العملة.

وأضاف بوتين، أن الدولار يستخدم كسلاح لتحقيق أهداف سياسية .. موضحا "هذا ليس ما نفعله.. الآخرون يفعلون ذلك .. نحن لا نرفض ولا نحارب الدولار ولكن إذا مُنعنا من العمل به فماذا علينا أن نفعل؟ علينا بعد ذلك أن نبحث عن بدائل".. حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.

وشدد رئيس الدولة على أن استخدام الدولار كسلاح خطأ كبير.

وقالت رئيسة بنك التنمية الجديدة ديلما روسيف - في قمة البريكس - إن الدولار يستخدم كسلاح، وقال بوتين: "نعم، هذا هو الحال بالفعل، كما نرى، هذا هو الحال".

وتابع بوتين: "أعتقد في الواقع أن هذا خطأ كبير ممن يصنعونه لأن استخدام الدولار، ويظل حتى الآن أهم أداة في التمويل العالمي، حيث أن وسيلة تحقيق الأهداف السياسية تقوض الثقة في هذه العملة وتقلل من قدراتها".







بوتين

مدينة قازان

روسيا

بريكس

قمه بريكس

مجموعه بريكس

دول بريكس

مصر

البريكس

قمه البريكس

ما هي دول البريكس

تجمع البريكس

قمة البريكس

ما هي مجموعة البريكس

ما هو تجمع البريكس

ماهو البريكس

دول البريكس

اجتماع البريكس

عملة البريكس

اجتماع البريكس القادم

شروط الانضمام إلى مجموعة بريكس

دول البريكس الجديدة

مؤتمر البريكس اليوم

البريكس ومصر

الرئيس السيسي

عبد الفتاح السيسي

السيسي اليوم

آخر أخبار الرئيس السيسي اليوم

أخبار السيسي اليوم عاجل

اليوم السابع

اليوم السابع بلس

تجمع بريكس

السيسي بريكس

قمة بريكس 2024

قمة بريكس




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة