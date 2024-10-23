بلينكن للرئيس الإسرائيلى: اغتيال السنوار يوفر فرصة لإنهاء حرب غزة

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكى أنتوني بلينكن للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، إن مقتل زعيم حماس يحيى السنوار يمثل "فرصة كبيرة" لإنهاء الحرب في غزة.

ولدى لقائه الرئيس الإسرائيلي عقب محادثات أجراها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اعتبر بلينكن أن "مقتل السنوار يوجِد فرصة كبيرة لإعادة الرهائن إلى ديارهم، لإنهاء الحرب وضمان أمن إسرائيل".

وأقرّ هرتسوغ بأن مقتل السنوار يمكن أن يغيّر دينامية النزاع، مضيفا: "بعد مقتل السنوار والظروف الأخرى التي تبلورت، هناك فرصة فريدة لبذل جهد خاص باستخدام كل الأدوات اللازمة والممكنة للمضي قدما وإعادة الرهائن إلى ديارهم".